В МИД России возмутились заявлениями НАТО о готовности принять Швецию и Финляндию

В российском МИДе заявили, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять Финляндию и Швецию в альянс являются бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИДе подчеркнули, что Россия ценит действенный вклад не состоящих в альянсе Швеции и Финляндии в формирование европейской безопасности и что в нынешнее «турбулентное» время внеблоковый статус стал «наиболее эффективным способом обеспечения государствами своей безопасности».

На вопрос о том, повлияют ли эти заявления генсека НАТО на переговоры о гарантиях безопасности, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что повестка переговоров сформулирована «предельно четко» и выстраивается вокруг трех ключевых элементов: отказ от расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, возвращение блока к конфигурации на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года. В МИДе добавили, что ожидают письменной реакции на подготовленный Россией проект соглашения с НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти «очень быстро», если эти страны сами примут решение войти в состав организации. Как прокомментировал эти заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любое расширение НАТО беспокоит Москву и представляет ей угрозу, так как альянс является инструментом конфронтации.