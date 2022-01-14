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Песков назвал голословными новые западные публикации о «российской провокации» в Донбассе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные публикации о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе носят голословный характер. Об этом сообщает ТАСС.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», — сказал Песков.

Телекомпания CNN со ссылкой на представителя представителя администрации США сообщила, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции «под ложным флагом» на востоке Украины.

По словам источника, администрация Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, что может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатам не удастся достичь своих целей на переговорах. У Вашингтона якобы есть свидетельства того, что «российские боевики» обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа.

Ранее украинская разведка сообщила о готовящихся «провокациях» российских спецслужб.

В последнее время на Западе и Украине в частности стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

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