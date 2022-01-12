США и НАТО пригрозили России последствиями при «вторжении» на Украине

Соединенные Штаты и союзники по НАТО пригрозили России «последствиями» в случае обострения кризиса вокруг Украины. Об этом по итогам Совета Россия – НАТО заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы снова прямо сказали об этом русским сегодня, что если Россия дальше будет вторгаться в Украину, за это будет существенная цена, и последствия будут гораздо значительнее, чем те, что были в 2014 году», — сказала она.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).