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В США допустили возможность признания Крыма российским

NI: итогом переговоров России и Запада может стать признание Крыма российским

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Итогом переговоров России и Запада может стать международное признание суверенитета Москвы над Крымом. Об этом в статье для National Interest заявил политолог Стивен Сабо.

«США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны. В результате сделки Донбасс, для Украины практически потерянный, сможет войти в состав РФ. Крым тоже останется частью России», — написал эксперт.

Сабо также напомнил об истории послевоенной Европы, когда США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. Он полагает, что подобным образом можно решить вопрос напряженности вокруг Украины.

Помимо этого, Сабо назвал крупной стратегической ошибкой обещание НАТО о членстве Украины в альянсе, данное Киеву в 2008 году.

«Америке не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством», — резюмировал политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России. Он также объявил возвращение полуострова частью национальной идеи Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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