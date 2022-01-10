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Токаев раскрыл замысел агрессии против Казахстана

Токаев заявил, что цель массовых беспорядков была в захвате власти «контролируемым хаосом»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Казахстана заявил, что иностранные боевики принимали участие в незаконных протестах на территории республики для захвата власти. Об этом сообщается на сайте главы государства.

По словам Токаева, в массовых беспорядках также участвовали выходцы с Ближнего Востока.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана...» — подчеркнул Токаев в ходе переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как добавил президент Казахстана, основная цель состояла в создании «контролируемого хаоса» в республике.

«Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти», — уточнил Токаев.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Также Совет Федерации России оценил действия властей Казахстана в ситуации ЧП.

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Протесты в Казахстане
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