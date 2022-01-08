Путин поддержал предложение Токаева о проведении видеоконференции лидеров стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева провести в ближайшие дни видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее сообщалось, что Токаев провел заседание оперативного штаба, в ходе которого сообщил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане и это позволяет направить местных правоохранителей в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции. По его словам, миротворцы пробудут в Казахстане короткий период времени до стабилизации ситуации в стране.