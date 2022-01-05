В Госдуме прокомментировали ситуацию в Казахстане

Обострение ситуации в Казахстане стало следствием ошибок руководства страны. Такое мнение выразил в разговоре с агентством «Интерфакс» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Данная ситуация стала следствием ряда ошибок руководство Казахстана. Я не сомневаюсь в этом. Совершенно очевидно, что нельзя было повышать цены до такого уровня», — сказал Калашников.

По его словам, происходящий в стране «хаос» можно исправить, если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с правительством «проявят не просто твердость, но кроме того, еще и примут какие-то исчерпывающие меры, возьмут в целом под контроль экономическую ситуацию, урегулируют цены в интересах людей». Также, полагает он, необходимо «обуздать аппетиты олигархов, которые там прячутся в том числе и за некоторыми политиками».

Решение Токаева возглавить Совет безопасности Казахстана, считает Калашников, не имеет отношения к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, который занимал этот пост.

«Гораздо серьезнее то, что грозит государству, и этот хаос надо было успокоить <...> Назарбаев - человек государственный, и в данный ситуации, он поймет и не будет собственные интересы ставить выше», — резюмировал председатель комитета Госдумы по делам СНГ.

В Казахстане продолжаются протесты, начавшиеся 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация обеспокоена ситуацией в республике, призывая к сдержанности и диалогу.