В Нур-Султане рядом с Домом министерств появилась военная техника

В столице Казахстана Нур-Султане появилась военная техника в районе Дома министерств. Видео публикует телеканал RT.

На ролике видна едущая по дороге рядом с общественным транспортом военная техника.

Ранее в казахстанском Актау группа людей в военной одежде, представившихся сотрудниками Минобороны страны, присоединились к протестующим.

В настоящее время на площади Ынтымак в Актау более десяти тысяч человек участвуют на митинге. Протестующие требуют отставки президента Касым-Жомарта Токаева.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.