Зеленский поселился по соседству с Коломойским на курорте в Буковеле

Президент Украины Владимир Зеленский поселился по соседству с миллиардером Игорем Коломойским в отеле Radisson Blu Resort Bukove на горнолыжном курорте в Буковеле, сообщает издание «Страна.UA».

По данным украинских изданий, Зеленский и Коломойский заселились на пятом этаже гостиницы, однако сам миллиардер утверждает, что «в глаза не видел» украинского президента.

Во время президентской кампании на Украине в 2019 году, Игорь Коломойский поддержал избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины.

При этом, сам Зеленский не в первый раз выбирает Буковель в качестве места для новогоднего отпуска — здесь он отдыхал в 2020 году.

Данные об отпуске Зеленского стали известны благодаря фотографиям путешественников, которые стали выкладывать в социальные сети снимки с президентом Украины в маске и горнолыжном костюме.