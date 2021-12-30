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В МИД РФ рассказали об окончательной дате переговоров России и США

Захарова: переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут в Женеве 10 января

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Переговоры России и США по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, альтернатив этой дате нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Десятого января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, российскую межведомственную делегацию возглавит замглавы МИД Сергей Рябков, а американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Ранее Рябков заявил, что российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. По данным СМИ, обсуждать будут Украину и контроль над вооружениями. Замглавы МИД РФ также сообщил, что в делегацию для последующих за этим переговоров между Россией и НАТО войдут не только дипломаты, но и военные – для «профессионального разговора».

Россия ранее предложила США и НАТО подписать проекты договоренностей насчет безопасности в Европе, разработанные Москвой. В частности, Россия просит, чтобы НАТО обязалось не расширяться дальше на восток. Также, Кремль хочет, чтобы альянс не принимал в свои ряды бывшие страны СССР, а значит, и Украину, которая настойчиво стремится попасть в НАТО.

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