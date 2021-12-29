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В стратегии информбезопасности Украины назвали угрозой политику России

Зеленский утвердил стратегию, в которой информполитика РФ определена как угроза Украине

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president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны. Соответствующий указ размещен на сайте офиса главы государства.

В документе информационная политика РФ называется «угрозой не только Украине, но и другим демократическим государствам».

«Специальные информационные операции России направляются на ключевые демократические институции, в частности, избирательные, а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах», — сказано в настоящем указе.

Стратегия предусматривает, что ограничительные меры являются эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию.

Также в документе угрозой признается стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности граждан.

Ранее Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины, предполагающую противодействие Москве и курс в НАТО.

В тексте соответствующего документа говорится, что основа внешней политики страны — приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Также, одним из приоритетов называется противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета страны и восстановление ее территориальной целостности. Кроме того, стратегия предполагает развитие экспорта, привлечение инвестиций из-за рубежа, защиту прав граждан Украины за границей и продвижение положительного имиджа страны в мире.

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