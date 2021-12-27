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Экс-депутат Рады предрек Украине присоединение к России

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Большая часть территории Украины в будущем может войти в состав России. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью «Ленте.ру».

При этом он отметил, что России выгодно спасать Украину, поскольку в противном случае рядом будет страна с националистической повесткой.

Экс-парламентарий напомнил, что сейчас в детских сада и школах детей учат совершенно другой истории, и это так или иначе отразится на их сознании, — националистически настроенная молодежь получит перевес.

«Имею ввиду ту часть, которая вырастет националистически настроенной, убежденной, что Адольф Гитлер — освободитель, что СССР напал на Германию и так далее. Так что России придется вмешаться хотя бы из этих соображений, ведь в противном случае подобная риторика может грозить развалом Украины», — сказал Журавко.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании СССР.

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