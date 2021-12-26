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В США назвали черту Зеленского, из-за которой может начаться война

NYT: неопытность Зеленского и его окружения может стать причиной войны

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Отсутствие необходимого управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского может стать причиной полномасштабного вооруженного противостояния. Об этом в статье для The New York Times заявил журналист Эндрю Крамер.

«В мире все больше растет обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причем не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США», — написал он.

По словам Крамера, вместо специалистов по внутренней и внешней политике Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений, которые преданы ему. Журналист подчеркнул, что администрация президента Украины может войти в историю как первая администрация, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из ТВ-шоу.

«Перед тем как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ», — указал он.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

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