Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог назвал главный плюс COVID-сертификатов по антителами 19:23
Украина ввела штрафы за сбор грибов, раздавленных богомолов и вылов жаб 19:18
Орлов назвал условие, при котором Дзюба может попасть в сборную 19:18
В США считают, что F-35 будет доминировать на мировом рынке в будущем 19:17
Соседи матери, выгнавшей своих детей на мороз в Саратовской области, рассказали... 19:12
В США рассказали о планах НАТО вытянуть из Байдена миллиарды на войну... 19:10
Москвич сообщил об «убийстве», чтобы к его жене быстрее приехала скорая 19:03
Ученые выяснили, как красное мясо приводит к инфарктам и инсультам 19:02
В США 11-летний мальчик за день спас одноклассника и женщину-инвалида 19:00
Губерниев рассказал, куда надо пойти людям, которые раскритиковали его вопрос Путину 19:00

Слуцкий назвал главный сигнал Путина НАТО на пресс-конференции

Депутат Слуцкий: Путин дал сигнал Западу, что именно НАТО должна дать гарантии безопасности России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Главный сигнал Западу, прозвучавший на Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них — именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны Альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Слуцкий также отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог в отношениях со странами Запада на переговорах в Женеве, которые должны пройти в начале 2022 года.

Ранее Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что страны НАТО «немедленно, сейчас» должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот. При этом российский лидер отметил, что это не Россия создает угрозы другим государствам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть