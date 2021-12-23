Слуцкий назвал главный сигнал Путина НАТО на пресс-конференции

Главный сигнал Западу, прозвучавший на Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них — именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны Альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Слуцкий также отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог в отношениях со странами Запада на переговорах в Женеве, которые должны пройти в начале 2022 года.

Ранее Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что страны НАТО «немедленно, сейчас» должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот. При этом российский лидер отметил, что это не Россия создает угрозы другим государствам.