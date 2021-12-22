Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Daily Wire, что не помиловал бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, так как истории обоих неоднозначны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С одной стороны, это вроде шпионская история происходит, а с другой — у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношении одного сильнее, чем в отношении другого», — вспомнил Трамп, не уточнив, кого имеет в виду.

Экс-глава Белого дома отметил, что и за, и против преследования выступали хорошие люди, плохие заняли одну сторону — какую, он не сказал. В таких условиях 45-й американский президент решил — «пусть действие продолжается, пусть суд разберется».

Трамп добавил, что впоследствии против него ополчились люди, стремящиеся посадить Сноудена и Ассанжа.

Ранее невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что он перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш.