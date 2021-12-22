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В ЕС заявили о нежелании вводить против РФ санкции из-за Украины

МИД Люксембурга: антироссийские санкции на случай вторжения на Украину нанесут вред ЕС

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Francois Lenoir/Reuters

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что санкции, которые планируется наложить на Россию в случае нападения на Украину, будут обременительными и для Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Европе это не пойдет на пользу, никому не пойдет на пользу, но эти экономические санкции, которые предстояли бы в случае начала военной операции, были бы очень негативны для России, чего, повторюсь, никто не хочет», — сказал Ассельборн на брифинге в Берлине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предупредил его о суровых санкциях после гипотетического вторжения на Украину. Глава Белого дома отметил, что говорил прямо, и выразил уверенность, что донес до Путина все, что хотел.

До этого немецкий таблоид Bild опубликовал карту предполагаемого нападения России. В статье описаны два сценария военных действий: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о намерениях Москвы начать войну, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако ничего не произошло.

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