Госдума закрывает осеннюю сессию

Государственная Дума проведет в среду, 22 декабря, последнее пленарное заседание осенней сессии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В этом день депутаты будут рассматривать только законопроекты в третьем чтении. В частности, закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автомобильного транспорта в России, документ был принят во втором чтении накануне, первое чтение состоялось в ноябре.

Также парламентарии 22 декабря могут принять закон о внесудебной блокировке экстремистских сайтов. Речь в том числе идет о сайтах, на которых продаются фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

В среду также запланированы выступления руководителей фракций в Государственной думе по актуальным социально-политическим вопросам и речь председателя палаты Вячеслава Володина об итогах сессии.

Накануне, 21 декабря, Госдума одобрила в I чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.