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В США готовят санкции против России

В Госдепе считают дипломатию единственным решением украинского вопроса, но готовят санкции против России

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J. Scott Applewhite, File/AP

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США продолжают считать дипломатию «единственным ответственным» путем по Украине, однако готовят сдерживание России и санкции, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что стороны настаивают на дипломатии, но необходимо готовиться к другому подходу, «включающему санкционные опции с нашими союзниками и партнерами в ЕС».

На минувшей неделе Донфрид провела встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Россия официально передала США договор и соглашение с российскими предложениями о гарантиях безопасности. По словам Рябкова, США пытаются перевести ситуацию в «вялотекущий процесс», а между тем она «острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению».

В свою очередь американский эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил, что Украина находится в «российской сфере влияния» и можно «от всей души» желать Украине свободы, однако «американские парни не должны сражаться и умирать за независимость» этой страны. По его словам, политика США только сближает Россию и Китай и мешает «продвигать демократию в мире».

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