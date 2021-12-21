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Порошенко уточнил сроки своего возвращения на Украину

Экс-президент Украины Порошенко пообещал вернуться на Украину в январе 2022 года

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует вернуться на родину в первой половине января 2022 года. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мне передают приветы из офиса президента [Украины] о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не дам им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста «видосиков» господина [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул политик.

На прошлой неделе Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Вскоре стало известно, что Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

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