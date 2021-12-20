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Ким Чен Ын показался на публике в неважной физической форме

Mirror: похудевший Ким Чен Ын, впервые за месяц появившись на публике, выглядит усталым

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kcna.kp

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (правящая партия в КНДР — прим. ред.) и Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын сильно похудел за последнее время. Об этом сообщает Mirror.

В неважной физической форме его запечатлели фотографы на официальном мероприятии в столице страны, Пхеньяне, по случаю десятилетней годовщины кончины его отца, бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Сам лидер страны был с поникшим выражением лица в связи с трауром. СМИ отмечает, что он выглядит усталым.

Издание отмечает, что в течение 2021 года руководитель КНДР редко показывался на публике и по всему миру то и дело ходили слухи о его болезни.

Ранее сообщалось, что жителей КНДР обязали соблюдать траур по случаю десятилетия смерти Ким Чен Ира, и, в частности, гражданам страны на 11 дней запретили смеяться, пить алкоголь, праздновать семейные праздники и заниматься шопингом.

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