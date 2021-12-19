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Gazeta.Ru
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Во Франции выступили против возвращения к холодной войне с Россией

Министр ВС Франции Парли: Париж не хочет возврата к холодной войне с Москвой

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Франция должна поддерживать диалог с Россией и не обострять двухсторонние отношения, об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила французский министр Вооруженных сил Флоранс Парли.

«Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие. Мы хотим поддерживать диалог с Россией, как это инициировал президент республики [Эмманюэль Макрон] в 2019 году. Мы ведем откровенный и прямой диалог с российской стороной, потому что мы должны иметь возможность говорить друг с другом», — объяснила глава ведомства.

По ее словам, Россия находится под санкциями, которые в любой момент можно ужесточить и тем самым политически изолировать страну. Но это не является самоцелью западных государств, которые стремятся «отговорить» Москву от действий, способных «вызвать драматическую цепь событий».

Ранее на страницах этой же газеты генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против идеи проведения новой конференции с Россией по сферам влияния.

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