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Вашингтон готов снять санкции с Тегерана

Постпред США Томас-Гринфилд заявила, что США готовы снять санкции с Ирана

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Global Look Press

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании организации заявила, что США полностью готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД. Об этом пишет РИА Новости.

Томас-Гринфилд рассказала, что американский президент Джо Байден дал четко понять, что готов вернуться к соблюдению Вашингтоном обязательств в рамках СВПД, но только в том случае, если Иран сделает то же самое.

В связи с этим в Штатах указали на свою готовность снять санкции, несоответствующие их обязательствам в рамках СВПД. Отмечается, что Иран получит экономическую выгоду от сделки.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джейк Салливан отправится в Израиль для обсуждения «ядерной» сделки с Ираном.

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