В США заявили об усилении позиций РФ на фоне информационной атаки западных СМИ

Россия сконцентрировала на себе внимание мирового сообщества из-за раздувания украинской проблематики, такое мнение опубликовал колумнист The Wall Street Journal, профессор Бард-Колледжа в Нью-Йорке Уолтер Рассел Мид.

Публикации иностранных СМИ, как считает профессор, усилили ожидания аудитории от любых упоминаний России и Украины в потоке каждодневной информации.

По словам Рида, информационная атака западных СМИ должна была продемонстрировать единство стран против России, а получилась консолидация российского общества против коллективного Запада. В частности, россиянам более интересна тема Украины и Донбасса, чем китайцам — ситуация с Тайванем.

«Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами «Саммит за демократию» с первых полос. Путин доминировал в мировых новостях и явно выиграл переговоры о кризисе с президентом Байденом», — отметил колумнист.

Он подчеркнул, что активные ответные действия Москвы привлекли к себе внимание других международных игроков, в частности, Индии. Это ставит США в положение, когда придется выбирать между двумя невыгодными для Вашингтона вариантами развития событий.

«[Президент США Джозеф] Байден может ввести санкции или дать Индии добро на покупку. Введение санкций приведет Индию, ключевого партнера США в зарождающейся Индо-Тихоокеанской стратегии, в ярость. Если он уступит Индии, такое лицемерие приведет в ярость Турцию и значительно ослабит НАТО», — объяснил Рид.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил украинскую проблематику с финским коллегой Саули Ниинисте.