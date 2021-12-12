Песков рассказал, каким было настроение Путина после разговора с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам разговора Владимира Путина и президента США Джо Байдена, ситуация в российско-американских отношениях остается серьезной, особых поводов для радости нет. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства. Ну, что президент и делает», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Путин и Байден во время переговоров используют атрибутику дружественного общения, однако тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.