В посольстве США заявили, что Москва может прислать замену высланным дипломатам

Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил, что американская сторона «более года назад» сообщила Москве, что российские дипломаты смогут работать в Соединенных Штатах не более трех лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель дипмиссии уточнил, что российские дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.

«Хочу внести ясность — это не высылка. Правительство России было проинформировано: оно может прислать замену тем сотрудникам дипмиссий, которые уезжают из США», — подчеркнул Ребхольц.

По его словам, Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам. Ребхольц выразил надежду на то, что благодаря дипломатии стороны смогут разрешить тот потенциальный кризис, с которым столкнулись.

«Нам нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности. С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому мы продолжаем работать над решением данного вопроса», — подытожил представитель посольства США.

Ранее МИД РФ обвинил Госдеп в искажении фактов при высылке российских дипломатов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что госдепартамент Соединенных Штатов пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из страны.

При этом представитель Госдепартамента Джалина Портер утверждает, что российских дипломатов из США не высылают — РФ сможет восполнить число сотрудников.