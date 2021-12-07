Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Наследники Цоя требуют возбудить уголовное дело из-за фильма Учителя 15:54
Ученые: удаленная работа повышает вероятность ошибок 15:53
Открывший стрельбу в МФЦ мужчина задержан 15:51
В сборной Польши отреагировали на возможное назначение Черчесова 15:51
BadComedian связал бойкот «Елок-8» с премьерой... 15:51
Неизвестный открыл стрельбу в московском МФЦ, есть погибшие 15:47
ВСУ направила «союзникам» просьбу о помощи 15:45
Советник посольства КНР в России: бойкот ОИ-2022 — осквернение олимпийского... 15:44
В России запретят использовать зарубежные суда при транспортировке топлива... 15:43
Семенович рассказала о жизни с большой грудью 15:42

В посольстве США заявили, что Москва может прислать замену высланным дипломатам

Посольство США: Москва более года уведомлена, что дипломаты из РФ смогут работать в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Страница Посольства России в США в Facebook

Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил, что американская сторона «более года назад» сообщила Москве, что российские дипломаты смогут работать в Соединенных Штатах не более трех лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель дипмиссии уточнил, что российские дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.

«Хочу внести ясность — это не высылка. Правительство России было проинформировано: оно может прислать замену тем сотрудникам дипмиссий, которые уезжают из США», — подчеркнул Ребхольц.

По его словам, Вашингтон и Москва в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам. Ребхольц выразил надежду на то, что благодаря дипломатии стороны смогут разрешить тот потенциальный кризис, с которым столкнулись.

«Нам нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности. С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому мы продолжаем работать над решением данного вопроса», — подытожил представитель посольства США.

Ранее МИД РФ обвинил Госдеп в искажении фактов при высылке российских дипломатов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что госдепартамент Соединенных Штатов пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из страны.

При этом представитель Госдепартамента Джалина Портер утверждает, что российских дипломатов из США не высылают — РФ сможет восполнить число сотрудников.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть