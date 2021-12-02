WSJ призвал НАТО предпринять новые действия против России

Издание Wall Street Journal заявило, что Североатлантическому альянсу нужно увеличить число войск в Польше, отправить советников и инструкторов на Украину, а также призвало США и ЕС ввести новые санкции против России.

В материале WSJ отмечается якобы текущая опасность вторжения России на Украину, а также предлагаются меры предотвращения такого развития событий.

«Увеличение количества войск НАТО в Польше было бы полезно, и жаль, что альянс не решил отправить их на этой неделе. Нельзя исключать отправку на Украину военных советников и инструкторов НАТО», — говорится в публикации.

Издание также призывает США и страны Евросоюза к новым экономическим антироссийским санкциям. В публикации утверждается, что эти государства должны дать понять России, что они готовы принять намного более жесткие меры, чем раньше.

Например, WSJ предлагает отказаться от «Северного потока – 2», ввести санкции против российского госдолга и государственных банков, а также энергетических, горнодобывающих и металлургических компаний

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России грозят «последствия» в случае, если она продолжит конфронтацию на Украине. Об этом он сообщил перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.