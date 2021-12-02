Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России подорожали все машины Suzuki 17:48
Медведева запустила флэшмоб в поддержку Непомнящего 17:44
Стало известно, сколько Борис Моисеев получает на пенсии 17:41
Генпрокурор рассказал о большом числе нарушений на шахте «Листвяжная» 17:41
Количество финансовых пирамид в России за год выросло в 16 раз 17:37
Британка выиграла суд у врача, по чьей халатности она родилась с тяжелой... 17:37
Госсекретарь США предупредил Лаврова о «цене» за обострение ситуации... 17:36
Лидер группы «Земляне» в суде требует миллион рублей с композитора... 17:31
Двукратный чемпион мира заявил, что Миранчук заслужил шанс оказаться в «Милане» 17:28
NBC: Байден возвращает закон Трампа о мигрантах 17:25

WSJ призвал НАТО предпринять новые действия против России

Издание WSJ призвало ввести новые санкции против России из-за ситуации с Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Издание Wall Street Journal заявило, что Североатлантическому альянсу нужно увеличить число войск в Польше, отправить советников и инструкторов на Украину, а также призвало США и ЕС ввести новые санкции против России.

В материале WSJ отмечается якобы текущая опасность вторжения России на Украину, а также предлагаются меры предотвращения такого развития событий.

«Увеличение количества войск НАТО в Польше было бы полезно, и жаль, что альянс не решил отправить их на этой неделе. Нельзя исключать отправку на Украину военных советников и инструкторов НАТО», — говорится в публикации.

Издание также призывает США и страны Евросоюза к новым экономическим антироссийским санкциям. В публикации утверждается, что эти государства должны дать понять России, что они готовы принять намного более жесткие меры, чем раньше.

Например, WSJ предлагает отказаться от «Северного потока – 2», ввести санкции против российского госдолга и государственных банков, а также энергетических, горнодобывающих и металлургических компаний

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России грозят «последствия» в случае, если она продолжит конфронтацию на Украине. Об этом он сообщил перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть