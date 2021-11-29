Киев считает, что Россия пока обдумывает возможность вторжения на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия рассматривает возможность вторжения на Украину, но доказательств, что решение было принято, пока нет. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них «на столе»», — сказал министр, добавляя, что при рассмотрении действий России «в более широком контексте» ситуация выглядит «очень мрачно».

По его словам, в настоящее время Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы Россия не пошла по такому пути, чего можно добиться «только мощной политикой сдерживания». Кулеба также заявил, что современная украинская армия гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году, и для российских войск «поход на Украину не будет легким».

Ранее обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider написал, что Вашингтон втянулся в крайне опасную игру, предоставляя Киеву гарантии мнимой безопасности. Автор статьи отмечает, что из-за этого может начаться «конфликт с ядерной державой», то есть Россией.

11 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Путин назвал эти обвинения алармистскими.