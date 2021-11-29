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Защита подозреваемого в растлении ребенка депутата Самсонова заявила о ложных показаниях

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Samsonov Artem/Wikimedia Commons

Защита подозреваемого в растлении малолетнего приморского депутата Артема Самсонова подала в Следственный комитет России заявление о ложных показаниях и фальсификации доказательств в уголовном деле, сообщила РИА «Новости» адвокат Наталья Касилова.

Как уточнила защитница, в заявлении содержится просьба возбудить уголовное дело по факту дачи ложных показаний на Самсонова. Документ подписал сам депутат.

Согласно ему, один из свидетелей обвиняет Самсонова в том, что в июне 2018 года в палаточном лагере он в присутствии взрослых и ребенка держал фаллоимитатор и рассказывал о его назначении. В подтверждение своих слов, согласно заявлению, свидетель сообщил, что в тот же день было сделано фото их общей знакомой, спящей с игрушкой в руке. Но, со слов следователя, позже свидетель сказал, что фото было сделано в другой год.

Как утверждает в заявлении сам Самсонов, летом 2018 года в палаточном лагере не было указанного предмета, а фото было сделано в 2017 году. По его словам, это готовы подтвердить и другие люди. Парламентарий попросил провести проверку, запросить фото- и видеоматериалы, возбудить уголовное дело на данного свидетеля о даче заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств.

Ранее сообщалось, что Самсонов пройдет полиграф.

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