Мигранты поблагодарили Лукашенко за то, что он вывел их из «джунглей»

Мигранты на польско-белорусской границе поблагодарили президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что тот вывел их из «джунглей». Слова одного из беженцев передает РИА «Новости».

«Спасибо вам лично и людям в вашей стране за то, что вы сделали для нас. А также за то, что вы вытащили нас из джунглей и поместили сюда, в этот центр, где намного теплее и где у нас есть стены», — сказал один из мигрантов во время разговора с Лукашенко, который прибыл с визитом в логистический центр «Брузги».

Ранее Лукашенко прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей. Лагерь расположен в торгово-логистическом центре в Брузгах.

По словам главы республики, Минск не будет политизировать проблемы беженцев, а также не будет насильно выдворять людей с белорусской территории и препятствовать их прорыву на Запад. Лукашенко добавил, что всего в Белоруссии сейчас находятся около 2-3 тыс. мигрантов.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.