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Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Зеленский заявил, что пойдет на второй срок, если его поддержит народ Украины

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zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решение о втором сроке на посту главы государства. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой ведется на YouTube-канале NewsOne.

По словам главы государства, он пойдет на второй срок, если его личность поддержит народ Украины.

Также Зеленский пообещал посоветоваться со своими детьми, когда будет принимать решение о втором сроке, так как «они страдают от его профессии».

Ранее Зеленский сообщил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания. Он подчеркнул, что в программе президента и его партии «Слуга народа» в настоящее время «не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».

Также украинский лидер признался, что старшая дочь против его второго президентского срока

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

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