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Бывший мэр Киева умер от коронавируса

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Олександр Омельченко/Facebook

Бывший мэр Киева Александр Омельченко, заразившийся коронавирусом, умер на 84-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нынешний мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет....(...) Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей», — написал мэр украинской столицы. Кличко добавил, что Омельченко был одним из тех, кто творил современную историю Киева.

Известно, что коронавирус привел к значительному поражению легких у Омельченко, передает портал «Страна.ua».

Омельченко возглавлял Киев с 1996 по 2006 годы. После этого он был депутатом Верховной рады Украины и Киевского городского совета.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины и экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский умер от осложнений, связанных с COVID-19.

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