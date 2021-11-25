Тихановская рассказала о приглашении Байдена на «Саммит за демократию»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила приглашение президента США Джо Байдена принять участие в «Саммите за демократию», который пройдет в декабре 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Светлана Тихановская как представительница белорусов 10 декабря выступит в рамках секции «укрепление демократии и противодействие авторитаризму», — говорится в заявлении.

США проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что решение властей США не приглашать Россию и Китай на мероприятие — попытка «провести разделительную линию». С точки зрения Москвы, Вашингтон пытается приватизировать слово «демократия».