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Захарова заявила об искажении председателем ОБСЕ тем переговоров с Лавровым

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РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД Швеции Анн Линде поменяла главные темы переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

По словам Захаровой, Линде, которая анонсировала свой визит в Москву в первую очередь в качестве председателя ОБСЕ, предложила во время встречи затронуть актуальные вопросы деятельности организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2–3 декабря.

«А постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В. Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что подобное поведение негативно отразится на «резюме» итогов шведского председательства» в ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его шведская коллега Анн Линде провели переговоры в Москве 19 ноября.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил шведскому журналисту, перепутав языки. У главы МИД спросили, что Россия намерена делать, чтобы наладить отношения с западными странами. В ответ Лавров сказал, что спрашивать такое «неприлично», и случайно назвал Россию английским названием Russia, хотя отвечал по-русски.

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