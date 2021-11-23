ЕС хочет запретить аренду белорусскими компаниями самолетов в Европе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует запретить белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» арендовать самолеты у европейских компаний. Об этом он сообщил на заседании парламента в Страсбурге, передает РИА «Новости».

Такая мера должна помешать перевозке мигрантов через Белоруссию к границам Евросоюза, подчеркнул он. При этом, по словам Мишеля, большая часть авиапарка «Белавиа» состоит из самолетов, арендованных у европейских компаний.

«Скоро будет принято решение, чтобы остановить это», — добавил он.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит до €3,5 млн на возвращение мигрантов из Белоруссии в родные страны. Об этом она сообщила на пленарной сессии в Страсбурге.

До этого фон дер Ляйен предложила создать «черный» список транспортных компаний, которые доставляют мигрантов к границе Евросоюза. Об этом она сообщила на пленарной сессии в Страсбурге.

По ее словам, существуют специальные турагентства, которые делают для мигрантов необходимый пакет документов, в том числе визы, а также доставляют людей прямо до границы.