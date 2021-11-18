Лавров назвал дату выхода новой концепции внешней политики РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новую версию документа о приоритетах внешней политики РФ могут представить в начале 2022 года.

Текущая редакция концепции была принята в 2016 году при «несколько иной» ситуации на внешнеполитической арене.

«Все те достаточно глубокие перемены, которые произошли за последние пять лет, мы сейчас отражаем в новой редакции, которая должна быть доложена президенту в начале следующего года», — цитирует РИА «Новости» Лаврова, который пообщался с журналистами после расширенной коллегии МИД РФ.

Ранее в ходе заседания коллегии МИД РФ президент Владимир Путин рассказал о приоритетах России во внешней политике. В своем выступлении он особо выделил регионы Ближнего Востока и Африки.

Во время этого же заседания Путин заявил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности России в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. Он уточнил, что данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.