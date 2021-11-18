Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров: США надо понимать, что Киев только и ждет провокации против России 18:06
Лавров назвал причину публикации переписки с европейскими дипломатами 18:02
Международные резервы России выросли на $4,1 млрд 18:01
В Белоруссии «потеряли» план союзной программы 18:01
В МИД Франции возмутились обнародованием переписки с Лавровым 17:59
Матч «Крылья Советов» — «Урал» начнется с минуты молчания в память... 17:56
В Греции разбился истребитель F-16 17:51
В Белоруссии рассказали, чем польские военные якобы травили мигрантов 17:49
Генпрокурор Белоруссии обвинил польские власти в пытках беженцев 17:46
Эстония закроет большую часть границы с Россией заграждениями 17:45

Лавров назвал дату выхода новой концепции внешней политики РФ

close
100%
Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новую версию документа о приоритетах внешней политики РФ могут представить в начале 2022 года.

Текущая редакция концепции была принята в 2016 году при «несколько иной» ситуации на внешнеполитической арене.

«Все те достаточно глубокие перемены, которые произошли за последние пять лет, мы сейчас отражаем в новой редакции, которая должна быть доложена президенту в начале следующего года», — цитирует РИА «Новости» Лаврова, который пообщался с журналистами после расширенной коллегии МИД РФ.

Ранее в ходе заседания коллегии МИД РФ президент Владимир Путин рассказал о приоритетах России во внешней политике. В своем выступлении он особо выделил регионы Ближнего Востока и Африки.

Во время этого же заседания Путин заявил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности России в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. Он уточнил, что данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть