Грызлов призвал Украину как можно скорее начать переговоры с ДНР и ЛНР

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что РФ призывает Киев как можно скорее начать переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР по политическому урегулированию в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы еще раз призываем украинскую делегацию как можно скорее начать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями непосредственно с Донецком и Луганском для скорейшего наступления мира на юго-востоке Украины», — заявил Грызлов.

Ранее он заявил, что https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/11/10/n_16833409.shtml члены украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе «валяют дурака». Грызлов отметил, что представители Украины продолжали линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон.

По словам российского полпреда в контактной группе, киевская делегация не выразила готовность обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня.