В Минске заявили, что на территории Белоруссии находится около 7 тысяч беженцев

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в стране находится в общей сложности около семи тысяч беженцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«На сегодняшний день на территории Белоруссии находится порядка семи тысяч беженцев. Из них на границе в так называемом стихийном лагере около двух тыс. человек. От 200 до 500 человек находятся на границе, но стихийно в других точках», — заявила Эйсмонт.

Она подчеркнула, что это беженцы, которых «поляки пытались выкинуть за пределы страны после того, как они пересекли белорусско-польскую границу.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что в настоящее время на белорусской стороне находится около 20 тыс. нелегальных мигрантов.

По его словам, сейчас нельзя исключать, в том числе то, что может возникнуть серьезная эскалация миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

Также он предположил, что кризис на польско-белорусской границе предназначен лишь для того, «чтобы отвлечься от новых военных действий».