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В Польше назвали несколько сценариев развития событий на границе с Белоруссией

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Фото: предоставлено Светланой Варяницей

Если миграционный кризис на границе Польши не сойдет на нет, в дальнейшем милитаризация межгосударственных границ продолжит усиливаться. Об этом сообщает InfoSecurity24.

По данным издания, любое действие со стороны Белоруссии на границе будет обосновано ею как «необходимость перед лицом агрессивных шагов Польши и Литвы». Один из возможных сценариев — запуск Минском беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и другой техники.

Еще один вариант развития событий — ввод на приграничную территорию тяжелой техники регулярной армии. В крайнем случае возможно участие России, в частности, появление российских силовиков на польской границе, считает автор статьи.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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