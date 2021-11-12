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Путин призвал убрать избыточные барьеры в развитии технологий

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее убрать избыточные барьеры в развитии технологий. Об этом он сообщил на конференции AI Journey, передает РИА «Новости».

«Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса», — сказал он.

Ранее Путин во время заседания о развитии военно-промышленного комплекса заявил, что при разработке новой государственной программы вооружения важно учитывать все мировые тенденции.

Он добавил, что также необходимо повысить функциональность и боевую устойчивость продукции военного назначения. В том числе за счет искусственного интеллекта и широкого распространения робототехники.

До этого президент на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что российская армия вскоре получит новейшую зенитную ракетную систему С-500.

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