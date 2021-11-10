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В МИД Белоруссии заявили, что Крым является российской территорией

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Руководитель Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что позиция Минска по Крыму остается прежней. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — подчеркнул Макей.

Ранее депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Белоруссии войдет в историю, если признает полуостров Крым частью России.

«Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова», — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что это даст возможность Лукашенко войти в историю как президент, который с уважением относится к свободному волеизъявлению жителей Крыма. А республика, по словам Шеремета, заинтересована в развитии экономических отношений с Белоруссией.

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