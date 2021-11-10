Принц Гарри предвидел штурм Капитолия

Принц Гарри предупреждал главу Twitter Джека Дорси о возможных беспорядках в США за день до штурма Капитолия. Об этом он заявил на форуме RE:WIRED.

«Я предупреждал его, что на платформе могут обсуждать переворот. Это письмо было отправлено накануне. Но после событий 6 января он [Дорси] он так и не ответил мне», — отметил Гарри.

Во время выступления на форуме принц также рассуждал о том, способствуют ли социальные сети распространению дезинформации.

Конгрессмены США ранее вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шесть бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа.