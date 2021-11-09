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На Украине опасаются потери территорий из-за решения России

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РИА «Новости»

Если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то Украина может потерять территории. Об этом в статье для издания «Главред» написал политолог Андрей Головачев.

Он допустил, что это может случится, если Киев продолжит непрогнозируемую «фриковую» внешнюю политику и США из-за этого откажутся от сдерживания Москвы.

«Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — «Газета.Ru»)», — cчитает эксперт.

Автор материала предположил, что ДНР и ЛНР после этого предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Он также выразил мнение, что в перспективе 10–15 лет Украину ждет пребывание в состоянии перманентной войны с РФ, экономическая деградация, сокращение населения, превращение в серую зону, не исключено дальнейшее уменьшение суверенной территории.

Головачев добавил, что это еще «не самый плохой сценарий», и для Украины все может закончиться «значительно хуже».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нецелесообразными рассуждения о том, при каких условиях Москва может признать независимость ДНР и ЛНР.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Кризис на Украине
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