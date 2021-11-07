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«Состояние критическое»: в Раде просят Грузию направить Саакашвили в частную клинику

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Telegraf

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявила, что состояние объявившего голодовку в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стремительно ухудшается, политика срочно необходимо перевести в частную клинику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Личный врач Нико Кипшидзе... сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание и в том числе летальный исход. Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться», — заявила депутат.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.

Адвокат Саакашвили заявил, что у политика из-за голодовки есть проблемы с речью.

Ранее видео с Саакашвили за едой опубликовал Минюст Грузии. Рядом с тюрьмой, где находится экс-президент, прошла акция протеста. Позже Саакашвили объяснил, что происходит на этом видео. Вскоре он и вовсе отказался от лечения в тюрьме.

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