Саакашвили объяснил видео, на котором он ест во время голодовки в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал видео, опубликованное грузинским Минюстом, на котором он ест во время объявленной им голодовки в тюрьме. Соответствующее обращение он разместил в Facebook.

Политик пояснил, что в медицинском кабинете не принимают пищу, это разрешено делать только в камерах. Во врачебном кабинете же принимают лекарства «в различных формах» — таблеток или жидкости.

Саакашвили подчеркнул, что «по сей день не нарушал норм голодовки», и то, что он получал на приеме у врача, «не является питанием». Он также заявил, что не откажется от своих намерений особенно после опубликования этого видео.

Накануне видео с Саакашвили за едой опубликовал Минюст Грузии. Рядом с тюрьмой, где находится экс-президент, прошла акция протеста. Саакашвили также поблагодарил участников «митинга солидарности» за поддержку.

Саакашвили задержали после его возвращения в Грузию. В тюрьме он объявил голодовку. Комментируя запись, опубликованную Минюстом, адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая пояснил, что Саакашвили принимал только витамины и минералы, что не нарушает условий голодовки.