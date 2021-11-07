Полиция Колумбии задержала организатора покушения на президента страны Ивана Дуке, сообщил в Twiiter министр обороны страны Диего Молано Апонте.

«Мы выследили и поймали его — человека по прозвищу Аурелио, предполагаемого организатора террористической атаки на вертолет президента Ивана Дуке 25 июня в Кукуте. Сегодня его поймали в рамках спецоперации», — написал Аурелио.

По данным колумбийских правоохранительных органов, Аурелио является участником Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), организации, взявшей на себя ответственность за нападение на Ивана Дуке 25 июня 2021 года.

В рядах группировки, созданной в 1964 году, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти страны и повстанцы долгое время вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения, после чего, в 2017 году, на основе Революционных вооруженных сил Колумбии была официально создана политическая партия.