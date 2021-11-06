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В Раде потребовали отстранить главу «Слуги народа» за сексизм

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко потребовала отстранить от заседаний главу президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию за сексистские высказывания. Об этом она написала в своем Facebook.

«Европейская солидарность» обратилась в регламентный комитет с требованием отстранить руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию от пяти пленарных заседаний за сексистские и дискриминационные высказывания», — написала Геращенко.

Она подчеркнула, что во время одного из брифингов в Верховной раде Арахамия заявил о неготовности украинского общества воспринять министра обороны — женщину. Геращенко отметила, что это не первый случай подобных высказываний со стороны парламентария.

Ранее депутат из фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук заявил, что глава фракции Давид Арахамия говорит на непонятном языке.

По мнению парламентария, он является «голосом совести» в партии «Слуга народа», и призывает их общаться с людьми. Дмитрук подчеркнул, что пока он состоит в партии, они вынуждены его слушать, но Арахамия или президент страны Владимир Зеленский могут принять решение о его исключении.

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