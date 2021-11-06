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В МИД РФ подтвердили, что в ходе визита главы ЦРУ в Москву поднималась тема Украины

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МИД РФ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что тема Украины обсуждалась во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, украинский вопрос постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление и за ситуацию в так называемой «большой Евразии».

«В этом плане какого-то особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания господина Бернса в Москве, наверное, придавать не следует. Мы такого рода сигналы многократно слышали от американцев раньше», — добавил Рябков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что основным поводом для недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву была ситуация на российско-украинской границе. Утверждалось, что президент США Джо Байден направил Бернса в Россию, «чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск на границе с Украиной».

При этом официально — глава ЦРУ прибыл в Россию чтобы обсудить двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Бернс находился в Москве 2 и 3 ноября. Он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также с директором Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергеем Нарышкиным.

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