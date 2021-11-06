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Депутат Госдумы призвал Лукашенко признать Крым российским и войти в историю

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Пул №3»

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Белоруссии войдет в историю, если признает полуостров Крым частью России. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова», — заявил депутат.

Шеремет добавил, что это позволит войти Лукашенко в историю как президент, который уважительно относится к свободному волеизъявлению крымчан. А Крым, по его словам, заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что его не пригласили в Крым. Он отметил, что Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии, и через эту страну на полуостров попасть невозможно.

Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией еще не был на полуострове.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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