В Киеве задержали депутата Рады, поздравившего Путина с днем рождения

Украинская полиция задержала депутата Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву, который поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает местное издание «Сегодня».

По данным издания, машину депутата остановили, чтобы предъявить ему официальное обвинение.

7 октября Путину исполнилось 69 лет. Кива поздравил его с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Кива также выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

После поздравления украинские правоохранительные органы завели в отношении Кивы уголовное дело о государственной измене. Сам депутат заявил, что никакое уголовное преследование не остановит его в борьбе за восстановление взаимоотношений Украины с братским народом России.