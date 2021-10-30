Байден и его жена «прогуляли» часть культурной программы для гостей G20 в Риме

Первая леди США Джилл Байден пропустила всю первую часть культурной программы, подготовленной для супругов участников саммита G20. Об этом сообщает агентство ANSA.

Байден не пошла на экскурсию в Колизей и присоединилась к группе только в обед на исторической Вилле Панфили.

Семья первой леди имеет корни в Италии. Девичья фамилия Байден — Джейкобс, но до того, как ее прадед эмигрировал в Америку, носил другую фамилию. Гайтано Джакоппа «американизировал» семейную фамилию, как это сделали тысячи иммигрантов, начав новую жизнь в Соединенных Штатах.

По данным источников, Италия стала для Джилл «местом силы» после смерти ее сына Бо от рака мозга в 2015 году.

Сам Джо Байден предпочел мессу в одной из церквей — Сан-Патрицо — недалеко от американского посольства. Еще утром стало известно, что он пропустит культурное мероприятие из основной программы саммита в Термах Диоклетиана, запланированное на вечер первого дня.

Ранее саммит «Большой двадцатки» начал работу в Риме. На полях состоялась встреча Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, на которую Байден опоздал более чем на час.